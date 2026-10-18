Im Wasserwerk von Kleineibstadt wartete am Freitagmorgen Bad Königshofens Bürgermeister Frank Helmerich mit einer Überraschung auf: Das dringend notwendige Trinkwasser soll nun doch aus Südthüringen kommen. Anstatt der vorgesehenen 46 Millionen Euro, die eine Leitung von der Ködeltalsperre in Oberfranken bis ins Grabfeld kosten würde, würden nur an die fünf Millionen Euro anfallen. Im Vorfeld gab es dazu Gespräche mit Landrätin Peggy Greiser (Meiningen), der Landtagsabgeordneten Janine Merz und Landrat Sven Gregor aus Hildburghausen. Eingebunden war auch Rhön-Grabfeld-Landrätin Sonja Rahm.