Die Talsperre Ratscher leidet unter der Sommerhitze: Anhaltender Regenmangel lässt den Wasserspiegel sinken. Zu hohe Temperaturen haben zu einem Fischsterben und einer spürbaren Geruchsbelästigung geführt. Das zuständige Gesundheitsamt, das Umwelt- und Abfallwirtschaftsamt sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind informiert. „Für Badegäste besteht nach aktuellen Laboruntersuchungen jedoch keine Gesundheitsgefahr. Ein Badeverbot ist nicht erforderlich“, heißt es aus dem Landratsamt.
Talsperre Ratscher Kein Badeverbot trotz Fischsterben
Peter Lauterbach 31.07.2026 - 15:01 Uhr