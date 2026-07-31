Die Talsperre Ratscher leidet unter der Sommerhitze: Anhaltender Regenmangel lässt den Wasserspiegel sinken. Zu hohe Temperaturen haben zu einem Fischsterben und einer spürbaren Geruchsbelästigung geführt. Das zuständige Gesundheitsamt, das Umwelt- und Abfallwirtschaftsamt sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind informiert. „Für Badegäste besteht nach aktuellen Laboruntersuchungen jedoch keine Gesundheitsgefahr. Ein Badeverbot ist nicht erforderlich“, heißt es aus dem Landratsamt.