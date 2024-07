Freudestrahlend bringt Nadine Eckardt den bunten Aufkleber in der Scheibe ihres Schaufensters an. „Jetzt gehöre ich auch dazu“, sagt sie stolz, nun auch eine Notinsel für Kinder sein zu können. Mit ihrem Modefachgeschäft Tally Weijl in der Innenstadt, direkt am Meininger Marktplatz gelegen, ist sie seit vergangener Woche neue Partnerin und reiht sich in das Bündnis der 44 Meininger Geschäfte und Einrichtungen ein. Die Aufkleber mit den drei Kindern und dem Schriftzug Notinsel geben den Hinweis und lassen erkennen, dass dort geholfen wird. „Seit Jahren sah ich die Schilder in den anderen Geschäften und stellte mir die Frage, wie man selbst wohl Partner werden kann. Ich liege mit meinem Laden zentral, ideal als Anlaufpunkt für Kinder, die in Schwierigkeiten sind“, wirbt Nadine Eckert für ihren Standort.