„Sie sollten Bundeskanzler werden“, sagt Moderator Klaus Härtl. Die Zustimmung aus Arnstadt wäre dem Gast der abendlichen Talkrunde wohl sicher. Jedenfalls brandet in diesem Moment großer Applaus durch die Stadthalle. Nicht zum einzigen Mal an diesem Abend. Kein Zweifel: Gregor Gysi ist beliebt. Bis zum wirklich aller letzten Platz ist die Halle gefüllt. Als der Linke-Politiker in der Pause seine Bücher signiert, will die Schlange kaum enden. Veranstalter Klaus Härtl hat mit diesem Gast ganz offensichtlich den Nerv des Publikums getroffen.