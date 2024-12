Gastgeschenke im Gepäck

Am Wochenende landete die Familie in New York - mit Gastgeschenken im Gepäck: ein Modellauto des Golfs Cabrio, der Fallon so gut gefallen hatte, ein Lebkuchenherz mit Foto von der Fahrt und Aufschrift "lost in Bavaria" - und eine Badehose im Lederhosenstil. Schließlich sei gewitzelt worden, dass Fallon in kurzer Hose in Bayern unterwegs war, berichtete Leon.