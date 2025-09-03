Der Thüringer Wald hat Olaf Ludwig nicht immer Freude bereitet. 1979, er war gerade 19 Jahre alt, nimmt der Geraer für die B-Nationalmannschaft an der DDR-Rundfahrt teil. Eine Etappe führt von Ilmenau über Oberhof nach Suhl. Ludwig, zweifacher Juniorenweltmeister im Mannschaftszeitfahren, fährt im grünen Trikot, damals die Farbe für den besten Bergfahrer. Die „Bergziege“ Ludwig gewinnt bei der Rundfahrt drei Bergwertungen. Die vierte bleibt ihm verwehrt: Als Vorletzter überquert er die Linie. „Da habe ich mich so geschämt“, erzählt er mehr als 45 Jahre später auf dem Dolmar und kann gut darüber lachen. Die Gegend um Meiningen sei in seiner Sportlervita dagegen ein ziemlich weißer Fleck.