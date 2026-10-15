Ein „wichtiges und gewichtiges Thema“ wie Dr. med. Martin Wernicke, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I zu Beginn seines Vortrages feststellte. Zunächst wartet er mit Zahlen auf, die nachdenklich machen. So ist etwa jeder fünfte Mann und jede sechste Frau in Deutschland adipös, hat also einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30. Bei Kindern und Jugendlichen ist jedes zehnte Kind adipös. Thüringen liegt auf Platz drei im bundesweiten Vergleich, denn jeder fünfte Thüringer ist adipös. Es trifft also mehr Menschen, als man zunächst glauben würde.