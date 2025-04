Was für ein Nachmittag in der Römhilder Regelschule! Unter dem Motto „Herzog Bernhard trifft Kunst“ wurde die Aula zur echten Bühne für junge Talente – und die hatten richtig was auf dem Kasten. Von der sechsten bis zur neunten Klasse zeigten sie, was in ihnen steckt. Ob coole Acrylbilder, eine selbst gebaute LED-Matrix, Gesang, Musik auf Klarinette und Saxophon oder gleich eine ganze selbst designte T-Shirt-Kollektion – das Spektrum war beeindruckend. Sogar ein restauriertes Moped, eine alte Simson, war am Start. Felix Riedel hatte ganze Arbeit geleistet und bekam dafür jede Menge Applaus. Die Jury – mit dabei auch Römhilds Bürgermeister Heiko Bartholomäus – hatte es nicht leicht. Die Beiträge waren so unterschiedlich wie kreativ. Am Ende holte sich Erik Ahlgrimm mit seiner selbst programmierten LED-Matrix den ersten Platz bei den Einzelbeiträgen. Lina Matthäi wurde mit ihrer Acrylmalerei Zweite. Bei den Gruppenbeiträgen überzeugte die Schülerfirma mit ihren Shirt-Designs, und auch eine Gesangsgruppe sicherte sich einen Preis – mit einer Version des Songs „Happy End“ aus Bibi & Tina. Organisiert wird das Event vom Schulförderverein unter Leitung von Marina Richter, der nicht nur das Format am Leben hält, sondern auch in Kooperation mit Partnern für die Preise sorgt.