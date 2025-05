Seit nunmehr drei Jahren gibt es Talentiaden in Thüringen. Dies sind landesweite Veranstaltungen für motorisch weit überdurchschnittliche und sportbegeisterte Kinder in Auswertung des Bewegungschecks. Seit 2022 sind für alle Schüler der Klassenstufe drei in Thüringen jährliche Bewegungschecks verpflichtend. Diese werden im Rahmen des Programms „BeKi-GeKi” (Bewegte Kinder = Gesündere Kinder) im Auftrag des Ministeriums von der Universität Erfurt wissenschaftlich begleitet. Dabei wird zunächst die körperliche Fitness der Kinder anhand sportmotorischer Tests gemessen und ausgewertet. Insgesamt müssen die Mädchen und Jungen sechs Tests durchführen. Hier geht es um Gleichgewicht (Einbandstand), Kraft (Standweitsprung und Medizinballstoßen), Schnelligkeit (20-Meter-Sprint), Koordination (Sternenlauf) und Ausdauer (Sechs-Minuten-Lauftest). Im Anschluss erfolgt eine Rückmeldung an die Eltern und eine individuelle Handlungsempfehlung.