Vier Seifenkisten sind in der vergangenen Woche in der Jugendeinrichtung Oase in Ilmenau entstanden. Gebaut habe sie 30 Kinder, die damit einen Teil ihrer Ferien verbrachten. An ihrer Seite standen vier Workshopleiter, vier Betreuer des VSS (Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit) und zwei Praktikanten, die hier Arbeitserfahrungen für ein späteres Berufsleben sammelten.