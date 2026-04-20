Von wegen, Kinder hängen heutzutage lieber drinnen vor dem Computer herum, als draußen Abenteuer zu erleben! Beim diesjährigen Ferienprogramm Talent-Campus der Volkshochschule (VHS) im Erlebnis-Werk an der Struth in Suhl stellen die Kinder ihren Tatendrang jedenfalls unter Beweis. In der zweiten Osterferienwoche legen sie voller Elan unter anderem einen kleinen Waldpfad frei und gestalten ihn frei Schnauze selbst, so dass Besuchern dort nun einiges geboten wird.