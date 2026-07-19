Ella hat ganz genau hingeschaut. Sie kann alle Arbeitsschritte aufzählen, die nötig sind, damit eine kleine Betonplatte entsteht. Als diese Grundlage fertig war, haben die Kinder Mosaiksteine daraufgelegt und alles trocknen lassen. Ein Schmetterling aus zerschmetterten Fliesen ist zu entdecken, eine Spinne mit langen Beinen und ein Delfin, der über Wellen springt. „Einige Steine leuchten im Dunkeln“, sagt Ella und hält die Hand über ihr Mosaik. Stolz zeigt sie ihrer Mama und Schwester Edda, was sie in der vergangenen Woche beim Talentcampus an der Suhler VHS gebastelt hat.