Es gehört schon eine ordentliche Portion Mut dazu, vor Publikum aufzutreten. Ganz besonders, wenn man darin noch gar keine Erfahrung hat. Doch was die Zuschauer und Zuhörer am vergangenen Samstag in der Thomaskirche Benshausen zu sehen und hören bekamen, sorgte für so manches Staunen und ein Hoffen. Denn besonders viele junge und sehr junge Talente zeigten an diesem späten Nachmittag, was in ihnen schlummert, woran sie ihr Herz verloren und wie sie die der Anwesenden gewonnen haben. Mit großer Freude haben sie musiziert, gesungen und getanzt.