Sich frei entfalten, austoben, nach Lust und Laune in den Wald gehen oder schnitzen – die Teilnehmer des Oster-Talent-Campus haben eine Ferienwoche ganz nach ihrem Geschmack erlebt. 40 Kinder, zwischen acht und zwölf Jahren, haben an insgesamt vier Workshops teilgenommen. Einer davon hat sich mit dem Nähen von Rucksäcken aus Stoff beschäftigt. Die Ergebnisse daraus konnten sich die Eltern der Teilnehmer am Freitagnachmittag, zum Abschluss der Campus-Woche, anschauen. Und zwar bei einer Modenschau, mitten im Erlebniswerk Suhl, an der Struth. Dazu hatten die Jungen und Mädchen sogar eine Choreografie einstudiert.