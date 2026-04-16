Sauberes Trinkwasser, intakte Böden, saubere Luft, der Rohstoff Holz: Gesunder Wald liefert, was alle brauchen. Deutschlands Wälder sind längst nicht mehr gesund. Im Stadtwald Meiningen, im Gemeindewald Untermaßfeld und im Zukunftswald bei Unterschönau gehen Forstwirte daher andere Wege: Sie greifen kaum in die natürlichen Abläufe ein und lassen dem Ökosystem Wald den Raum, sich selbst zu entwickeln und zu regulieren. Denn nur naturnahe Wälder sind resiliente Wälder.