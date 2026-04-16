Sauberes Trinkwasser, intakte Böden, saubere Luft, der Rohstoff Holz: Gesunder Wald liefert, was alle brauchen. Deutschlands Wälder sind längst nicht mehr gesund. Im Stadtwald Meiningen, im Gemeindewald Untermaßfeld und im Zukunftswald bei Unterschönau gehen Forstwirte daher andere Wege: Sie greifen kaum in die natürlichen Abläufe ein und lassen dem Ökosystem Wald den Raum, sich selbst zu entwickeln und zu regulieren. Denn nur naturnahe Wälder sind resiliente Wälder.
Tagung in Meiningen Wald-Allianz will von Wäldern lernen
Redaktion 16.04.2026 - 06:00 Uhr