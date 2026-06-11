Tagung: Hochschulmedizin will Fake News mit Expertise kontern

Medizinstudenten stellten sich Corona-Leugnern in den Weg

Troost erinnerte an einen Vorgang während der Corona-Pandemie, als sich im Januar 2022 Studentinnen und Studenten der Medizin an der Uniklinik aktiv Corona-Leugnern und Kritikern der Schutzmaßnahmen in den Weg gestellt hatten, die dort demonstrieren wollten. "Insgesamt hat die Pandemie gezeigt, dass es essenziell ist, Ergebnisse nicht nur zu vermitteln, sondern auch den Weg bis dahin nachvollziehbar zu erklären: Etwa, wie die Entwicklung von Impfstoffen funktioniert oder weshalb sich wissenschaftliche Erkenntnisse verändern können, wenn neue Daten vorliegen."