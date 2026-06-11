Tagung: Hochschulmedizin will Fake News mit Expertise kontern

Dresden (dpa/sn) - Die Hochschulmedizin will populistischen Aussagen und Fake News mit wissenschaftlicher Expertise begegnen. "Wir haben in Dresden während der Corona-Pandemie hautnah erlebt, wie wichtig und zugleich herausfordernd es ist, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich darzustellen", sagte Esther Troost, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden, der Deutschen Presse-Agentur. Die Medizinische Fakultät der TU Dresden ist am Donnerstag und Freitag Gastgeberin des Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages.