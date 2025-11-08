 
Tagung des Sportbundes Suhl weiterhin auf Rang drei in Thüringen

Pierre Döring

Gute und schlechte Nachrichten aus dem Suhler Sport standen beim jüngsten Stadtsporttag des Sportbundes auf der Tagesordnung. Die wichtigsten Themen im Überblick.

1
Das neue Präsidium des SSB (von links): Lars Degner, Gerhard Neukirchner, Hendrik Hausdörfer, Pierre Döring, Silvia Bergner, Sebastian Bohne und Uwe Höhn vom LSB Thüringen. Es fehlen die gewählten Präsidiumsmitglieder Lars Lützkendorf und Achim Arnold. Foto: SSB

Trotz kleinerer Rückgänge bleibt der Suhler Sport stabil: Beim Stadtsporttag im Oberrathaussaal konnte SSB-Präsident Pierre Döring ein insgesamt positives Fazit ziehen. Zwar gibt es zwei Vereine und 38 Mitglieder weniger im Vergleich zum Vorjahr – doch mit einem Organisationsgrad von 21,3 Prozent liegt Suhl weiterhin auf Rang drei in Thüringen und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 18,3 Prozent. Der Organisationsgrad von Sportvereinen beschreibt den Anteil der Bevölkerung einer Gemeinde, Stadt oder Region, der Mitglied in einem Sportverein ist.

Die GutsMuths-Ehrenplakette in Silber erhielt Hendrik Hausdörfer (Mitte) von der SG Feinmess Suhl, überreicht von Uwe Höhn (LSB) und SSB-Chef Pierre Döring (rechts). Foto: SSB

Mehr Kinder und steigende Kosten

Besonders erfreulich: Der Nachwuchs ist im Aufwind. In der Altersgruppe bis 18 Jahre verzeichnete der Suhler Sportbund ein Plus von 142 jungen Mitgliedern (Gesamt: 1963 Mitglieder), was einem Zuwachs von 7,8 Prozent entspricht. „Das zeigt, dass unsere Vereine nach wie vor eine wichtige Rolle im Leben junger Menschen spielen“, betonte Döring in seinem Bericht.

Neben den positiven Zahlen wurden aber auch die Probleme deutlich: gestiegene Energiekosten, fehlende Hallenzeiten und der sanierungsbedingte Wegfall des Ottilienbades machen vielen Vereinen zu schaffen. „Die Lage bei den Sportstätten ist seit Jahren angespannt“, so Döring, der an die Stadt appellierte, die geplante Sportstättenleitplanung ab 2028 konsequent voranzutreiben.

Auch das Thema Kinderschutz rückt stärker in den Fokus. Ab 2029 sollen verbindliche Konzepte in allen Vereinen eingeführt werden. Uwe Höhn vom Landessportbund (LSB) Thüringen – selbst Präsident des Kreissportbundes Hildburghausen – unterstrich die Bedeutung dieser Maßnahme: „Einzelfälle zeigen immer wieder, wie wichtig klare Strukturen und Prävention sind.“

Ehrenurkunde: Inge Müller (Mitte) vom WLV „Kleiner Thüringer Wald“ Suhl-Mäbendorf. Foto: SSB

Ein Lichtblick ist die neu eingeführte Ehrenamtsförderung des Freistaates Thüringen, von der Döring sich spürbare Entlastung für die Vereine erhofft. Denn das Ehrenamt bleibt das Fundament des Sports – und steht doch vielerorts auf wackligen Füßen. Die Suche nach Trainern, Betreuern und Vereinsfunktionären gestaltet sich zunehmend schwierig. Umso wichtiger war an diesem Abend die Würdigung langjähriger Engagierter (siehe Infokasten unten).

Ehrung für SSB-Schatzmeister Ernst August Feil (links). Foto: SSB

Kontinuität an der Spitze des SSB

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde die bestehende Führungsriege weitgehend bestätigt: Pierre Döring bleibt Präsident, Gerhard Neukirchner und Hendrik Hausdörfer wurden als Vizepräsidenten wiedergewählt. Auch Achim Arnold und Silvia Bergner erhielten als Beisitzer erneut das Vertrauen der Mitglieder. Sebastian Bohne wurde als Vorsitzender der Suhler Sportjugend bestätigt.

Neu im Präsidium sind Lars Degner und Lars Lützkendorf. „Wir bleiben ein starkes Team, das die Zukunft des Suhler Sports gemeinsam gestalten will“, so Döring.

Die Geehrten

Viele Jahre Ehrenamt
Ronny Hermann (Boxring 90 Suhl) erhielt die Ehrennadel in Bronze. Inge Müller (WLV „Kleiner Thüringer Wald“ Suhl-Mäbendorf) und Fritz Schmidt (Südthüringer Schützenvereinigung) wurden mit Silber ausgezeichnet. Die Kassenprüferinnen Rosemarie Dietze und Janette Sieber sowie der frühere Schatzmeister Ernst August Feil erhielten eine Anerkennung für ihr langjähriges Engagement.

Seit 1996 dabei
Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung setzte der Landessportbund Thüringen mit der GutsMuths-Ehrenplakette in Silber für Hendrik Hausdörfer (SG Feinmess Suhl), der seit 1996 dem Präsidium des Suhler Sportbundes (SSB) angehört.