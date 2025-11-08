Tagung des Sportbundes: Suhl weiterhin auf Rang drei in Thüringen

Trotz kleinerer Rückgänge bleibt der Suhler Sport stabil: Beim Stadtsporttag im Oberrathaussaal konnte SSB-Präsident Pierre Döring ein insgesamt positives Fazit ziehen. Zwar gibt es zwei Vereine und 38 Mitglieder weniger im Vergleich zum Vorjahr – doch mit einem Organisationsgrad von 21,3 Prozent liegt Suhl weiterhin auf Rang drei in Thüringen und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 18,3 Prozent. Der Organisationsgrad von Sportvereinen beschreibt den Anteil der Bevölkerung einer Gemeinde, Stadt oder Region, der Mitglied in einem Sportverein ist.