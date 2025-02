Tagung der Mitgliedsgemeinden: Bleibt die Rhön Biosphärenreservat?

Um die Ziele und Aktivitäten 2024/25 der Thüringer Verwaltung im Unesco-Biosphärenreservat Rhön vorzustellen und in Kontakt mit Kommunen und Landkreisen zu treten, fand kürzlich die Mitgliederversammlung der Thüringer Biosphärenreservatsgemeinden Rhön (MiBio) in Dermbach statt. In einer Mitteilung darüber heißt es, dass hier Vertreter aus 18 Thüringer Rhöngemeinden, Landkreisen sowie Institutionen wie die Rhön GmbH und der Landschaftspflegeverband Thüringer Rhön e.V. die Gelegenheit zum Austausch nutzten. Die Veranstaltung bot weiter Raum für Diskussionen über die Zusammenarbeit und neue Projekte für die Entwicklung der Region.