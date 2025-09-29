Meiningen entwickelt sich auch für die Feuerwehren zu einem immer wichtigeren Tagungsort. Am vergangenen Wochenende trafen sich etwa 30 Kameradinnen von Thüringer Feuerwehren, um sich zu vernetzen, Erfahrungen austauschen und Frauenthemen ansprechen, eigene Kompetenzen erweitern und auch mal in Workshops im Kreise von Kameradinnen Neues ausprobieren, was die Frauen in der Arbeit in den Feuerwehren und den Feuerwehrvereinen stärken und sichtbar machen. Zahlreiche Workshops wurden dafür angeboten. Dabei konnte man auf Erfahrungen zurückgreifen, die bei der ersten Fachtagung für Feuerwehrfrauen 2023 in Meiningen gemacht hatte. Zudem hatte im November 2019 der Bundeskongress Feuerwehrfrauen mit 150 Feuerwehrfrauen aus dem gesamten Bundesgebiet im Meininger Volkshaus und dem hiesigen Gerätehaus stattgefunden.