«Tagesschau» mit Monster?: Susanne Daubner lädt Elmo in ihre letzte Sendung ein

Man wolle damit eine neue Zielgruppe erreichen, "also nicht die Vorschulkinder, sondern die 25- bis 39-Jährigen, die die "Sesamstraße" vielleicht selbst noch kennen, auf alle Fälle die Marke "Sesamstraße" kennen", so die NDR-Sprecherin. Man erhoffe sich, dass die Gäste im Gespräch mit Elmo, der quasi ein Kind sei, offener und emotionaler von sich erzählen.

"Zudem erhoffen wir uns, dass junge Eltern auf neue Art und Weise in Kontakt mit der "Sesamstraße" kommen und Lust bekommen, mit ihren Kindern die "Sesamstraße" zu gucken", erklärte die Sprecherin.

Wie viele Folgen von "Elmo - Und du so?" produziert werden, steht nach Angaben des NDR bisher nicht fest.