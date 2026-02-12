Tagesfahrt nach Nürnberg: Leser entdecken die Frankenmetropole

Die rund zweistündige Stadtführung „Nürnberg erleben“ bietet die Gelegenheit, sich umzuschauen und von einem kompetenten Stadtführer allerlei Wichtiges aus der Geschichte der einstigen Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und nette Anekdoten rund im ihre Bewohner und deren Gepflogenheiten zu erfahren. Im Jahr 1050 erstmals erwähnt, ist Nürnberg nicht nur ein historisches Pflaster, sondern auch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Mittelfrankens. Spielwarenindustrie, Elektrotechnik und Zweiradproduktion spielten ebenso wie der Gewürzhandel wichtige Rollen, die Lebkuchenherstellung ist ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt unter der wahrlich beeindruckenden Kaiserburg. Namen wie der von Albrecht Dürer (1471–1528), Hans Sachs (1494–1576) oder Philipp Melanchthon (1497–1560) sind eng mit Nürnbergs Geschichte verbunden. Die Großstadt mit rund einer halben Million Einwohnern verzaubert mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, bietet aber in der Freizeit, die bei der Tagestour selbstverständlich auch vorgesehen ist, gute Einkaufs-, Besichtigungs- und Erholungsmöglichkeiten.