 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Leser entdecken die Frankenmetropole

Tagesfahrt nach Nürnberg Leser entdecken die Frankenmetropole

Bei der ersten Leserreise der in Südthüringen erscheinenden Tageszeitungen in diesem Jahr ist Ende März Nürnberg das Ziel. Wie Sie mit in den Bus kommen:

Tagesfahrt nach Nürnberg: Leser entdecken die Frankenmetropole
1
Die Nürnberger Altstadt beeindruckt die Besucher – wie hier in der Weißgerbergasse – mit Fachwerk und lebendiger Geschichte. Foto: Oliver Riese/Nürnberg Tourismus

Die erste Entdeckertour des Jahres führt die wissbegierigen Leserinnen und Leser dieser Zeitung am Dienstag, 31. März, nach Nürnberg. Die geführte Leserreise ist dann ganz bestimmt eine tolle Einstimmung auf das Osterfest. Denn der als „Häferlesmarkt“ bekannte Ostermarkt gehört selbstverständlich dazu, wenn es per Bus in die Frankenmetropole geht und eine Führung durch die Stadt wertvolle Informationen vermittelt. Tatsächlich findet der Ostermarkt in diesem Jahr zum 602. Mal statt und ist damit älter als der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt.

Nach der Werbung weiterlesen

Die rund zweistündige Stadtführung „Nürnberg erleben“ bietet die Gelegenheit, sich umzuschauen und von einem kompetenten Stadtführer allerlei Wichtiges aus der Geschichte der einstigen Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und nette Anekdoten rund im ihre Bewohner und deren Gepflogenheiten zu erfahren. Im Jahr 1050 erstmals erwähnt, ist Nürnberg nicht nur ein historisches Pflaster, sondern auch wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Mittelfrankens. Spielwarenindustrie, Elektrotechnik und Zweiradproduktion spielten ebenso wie der Gewürzhandel wichtige Rollen, die Lebkuchenherstellung ist ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt unter der wahrlich beeindruckenden Kaiserburg. Namen wie der von Albrecht Dürer (1471–1528), Hans Sachs (1494–1576) oder Philipp Melanchthon (1497–1560) sind eng mit Nürnbergs Geschichte verbunden. Die Großstadt mit rund einer halben Million Einwohnern verzaubert mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, bietet aber in der Freizeit, die bei der Tagestour selbstverständlich auch vorgesehen ist, gute Einkaufs-, Besichtigungs- und Erholungsmöglichkeiten.

Im Preis von 75 Euro pro Person sind die Busfahrt, die Reiseleitung ab/an Suhl, und die etwa zweistündige Stadtführung „Nürnberg erleben“enthalten.

Die Busse der Firma Dittmar fahren am Dienstag, 31. März, um 7.10 Uhr am Busbahnhof Bad Salzungen, um 7.40 Uhr am Busbahnhof Schmalkalden, um 8.10 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Meiningen und um 8.40 Uhr am Waffenmuseum in Suhl ab. Die Rückreise ist dann für den späten Nachmittag vorgesehen.

Buchungen sind ab sofort unter der Rufnummer 03681 – 792412 möglich, wo die freundlichen Mitarbeiterinnen gern auch eventuelle weitere Fragen beantworten.