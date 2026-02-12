Tagesfahrt nach Nürnberg: Leser entdecken die Frankenmetropole

Die erste Entdeckertour des Jahres führt die wissbegierigen Leserinnen und Leser dieser Zeitung am Dienstag, 31. März, nach Nürnberg. Die geführte Leserreise ist dann ganz bestimmt eine tolle Einstimmung auf das Osterfest. Denn der als „Häferlesmarkt“ bekannte Ostermarkt gehört selbstverständlich dazu, wenn es per Bus in die Frankenmetropole geht und eine Führung durch die Stadt wertvolle Informationen vermittelt. Tatsächlich findet der Ostermarkt in diesem Jahr zum 602. Mal statt und ist damit älter als der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt.