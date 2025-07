Tagesaktuelle Daten möglich: Wetterdienst revolutioniert Pollenflugmessungen - mit KI

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) misst den Pollenflug künftig häufiger und kann tagesaktuelle Auswertungen bieten. Dafür sind in Hamburg, im baden-württembergischen Freiburg und im hessischen Offenbach nun die ersten von insgesamt 16 Pollenmonitoren in Betrieb genommen worden. "Nach einer mehrwöchigen Prüfphase werden die Daten dann operationell genutzt", sagte Stefan Gilge, der für Lufthygiene zuständige Referatsleiter am DWD-Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung (ZMMF) in Hamburg.