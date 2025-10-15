Tage der seelischen Gesundheit: Das darf kein Tabuthema mehr sein!

„Ich lebe jetzt bei 120 Prozent“

Die Geschichte von Franz-Josef Wagner als Psychiatrie-Patient beginnt mit dem Verlust seines Jobs und dem Absturz in eine Manie. Lange gilt er als chronisch psychisch krank. Immer wieder und über Jahre hinweg wird er in die Psychiatrie zwangseingewiesen, mit Diagnosen wie Manie, bipolare Störung oder Schizophrenie. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen, fällt abermals und steht wieder auf. So geht das über Jahre. Aber der engagierte Selbsthilfe-Aktivist gewinnt schließlich an Lebensqualität und sagt am Ende sogar: Ich lebe jetzt 120 Prozent. Gemeinsam mit der Journalistin Cornelia Schäfer skizziert Wagner, was ihn auf seinem Genesungsweg beflügelte und wie er in der Selbsthilfe der Betroffenen eine neue Lebensaufgabe fand. Neben der eindrucksvollen Erzählung ergänzen Aussagen von Weggefährtinnen und Weggefährten den Blick auf einen ganz und gar ungewöhnlichen Lebensweg.