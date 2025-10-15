Tage der seelischen Gesundheit: Das darf kein Tabuthema mehr sein!

Psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren spürbar zu – auch im Ilm-Kreis. Die seelische Gesundheit muss stärker in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft rücken. Und daher beteiligt sich auch der Ilm-Kreis, gemeinsam mit verschiedenen Partnern, an den Tagen der seelischen Gesundheit 2025. Es geht dabei darum, Vorurteile abzubauen und Mut zu machen. Denn nur gemeinsam – mit Betroffenen, Angehörigen, Interessierten und Fachkräften – kann eine Umgebung geschaffen werden, in der psychische Gesundheit kein Tabuthema mehr ist.