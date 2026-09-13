Augsburg (dpa/lby) - Jetzt geht's an die Wurst. Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch war noch ganz euphorisiert vom historischen Doppelpack beim 2:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen - da galten einige seiner Gedanken schon einem ganz wichtigen Telefonat. Klar, große Erfolge wollen entsprechend gefeiert werden. Und dass der Routinier mit seinen Treffern 37 und 38 im Trikot des FCA nun Bundesliga-Rekordtorschütze der Schwaben ist, das bedeutet Gregoritsch "extrem viel", wie er berührt sagte. "Das ist für mich ein Tag für die Ewigkeit."