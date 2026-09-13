"Einer meiner engsten Freunde ist ja der österreichische Teamkoch, und ihr wisst ja, wie sehr ich österreichisches Essen liebe", erzählte Gregoritsch am Samstagabend. "Deswegen glaube ich, wird es mal Zeit, gute Käsekrainer nach Augsburg zu bringen." Die mit Käse durchzogenen Brühwürste - eine in der Alpenrepublik auch als "Eitrige" bekannte Spezialität - sollen schon in den nächsten Tagen geliefert werden. Gregoritsch hat alles seit langem geplant. "Das ist jetzt ein Anruf, und dann hoffe ich, dass es diese Woche funktioniert."