Tag des Wassers: Spannende Führungen in Meiningen

Entlang der Werra

Die Stadt Meiningen mit ihrer Lage an der Werra, dem zweitgrößten Fluss in Thüringen, bietet am Tag des Wassers eine Sonderführung an. Dabei soll die Bedeutung der Werra und der dazugehörigen Nebenarme erläutert werden. Zugleich werden wichtige Bauwerke wie Brücken und Wehre betrachtet und die Bedeutung des Hochwasserschutzes dargelegt. Außerdem wird die Trinkwasserversorgung damals und heute erläutert.