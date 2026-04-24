Wer sich in diesem Jahr zum Männertag mit geschnürten Wanderschuhen und gefülltem Rucksack aufmachen will, der braucht sich nicht einmal Gedanken über das Wohin zu machen. Denn genau auf den 14. Mai fällt auch der Tag des Wanderns und damit mit Christi Himmelfahrt zusammen. Zum zehnten Mal bereits wird in ganz Deutschland zu Wander-Veranstaltungen eingeladen. Und zwar immer am 14. Mai, dem Gründungstag des Deutschen Wanderverbandes, der dann 143. Jahre alt wird.