Tag des Unkrauts "Auf jeden Fall gehört das Wort Unkraut gestrichen"

Möchten Sie in Ihrem Garten etwas ernten?

Viele Hobbygärtner treibt die Sorge um, dass in einem Naturgarten mehr Insekten leben, die am selbstgezogenen Gemüse knabbern. Tatsächlich aber vermehren sich Schädlinge Experten zufolge gerade dort oft weniger explosiv, weil sie Teil eines komplexen Nahrungsnetzes sind: Es sind sofort auch die passenden Nützlinge zur Stelle. Gut zu beobachten ist das zum Beispiel bei Blattläusen. Auf eine Vermehrungswelle der Tiere folgt schnell eine Welle von Marienkäfern, die sie wegfressen.

Fragen Sie sich: Warum denn ich?

Vielen Menschen ist sicherlich nicht annähernd bewusst, welchen Wert Privatgärten für Biodiversität und Klimaanpassung haben. Wer denkt, dass sein kleiner Garten ohnehin keinen Einfluss hat, sollte sich klarmachen, dass es nach Angaben des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) etwa 17 Millionen Privatgärten in Deutschland gibt - eine riesige Anzahl kleiner Lebensräume mit enormer Gesamtfläche.

Stünde auch nur in jedem fünften Garten eine Kornelkirsche statt einer Forsythie, würde das Nahrung statt ökologisch völlig wertloser Blüten für viele Millionen früh im Jahr fliegende Insekten bedeuten. Eine Wiese wiederum könne schon nach einem Monat ohne Mähen etwa die zehnfache Nektarmenge eines wöchentlich gemähten Rasens bieten, erklärt de la Chevallerie von der Gartenbau-Gesellschaft.

Auf einer natürlichen Blumenwiese von der Fläche eines Basketballfelds können etwa 60.000 Insekten leben, wie Grünflächen-Expertin Hartlieb sagt. 60.000 potenzielle kleine Häppchen für winzige Vogelbabys, beim Futtern lautstark schmatzende Igel und flinke Eidechsen.

Die Bedeutung von Gärten ist auch deshalb groß, weil urbane Räume im Zuge intensivierter Landwirtschaft die entscheidenden Rückzugsorte für etliche Arten geworden sind. "Bunte und blühende Wiesen sind aus der Kulturlandschaft fast verschwunden", sagt de la Chevallerie. "Und ein Drittel der urbanen Räume sind Gärten."

Wäre es nicht super, mit gutem Gewissen Geld einzusparen?

Genau diese Chance bietet naturnahes Gärtnern. Mehr kaufen macht hier selten etwas besser, aber oft etwas schlechter. Rasendünger, exotisches Ziergehölz und die oft nur einjährigen, gezüchteten Hybridpflanzen kosten. Heimische Stauden hingegen lassen sich wunderbar teilen und an Nachbarn weitergeben, Wildsträucher oft über einfache Stecklinge vermehren. Und auf teure Insektenhotels kann getrost verzichten, wer verdorrte Halme und Büschel den Winter über noch auf den Beeten stehenlässt.

Auch darauf, Geld für künstlichen Dünger und Pestizide auszugeben, kann und sollte man verzichten, wie Hartlieb betont. "Je nährstoffärmer, desto größer ist im Allgemeinen die Pflanzenvielfalt." Benzin für den Rasenmäher und Wasser lassen sich ebenfalls sparen: Heimische Arten kommen mit Trockenheit meist wesentlich besser zurecht als exotische und eine üppige Blumenwiese besser als kurzer Rasen.

"Wenn ein Rasen bei Hitze nicht jeden Tag gewässert wird, sieht er gelb und verbrannt aus", sagt de la Chevallerie. "Eine Blumenwiese ist auch trocken noch sehr hübsch." An kaum einer Stelle ist es in der Summe so einfach, etwas für Artenvielfalt und Umwelt zu bewirken: Man muss nur weniger tun, um Gärten lebendiger zu machen.

Aber was sollen denn die Nachbarn denken?

Ein Garten mit Totholzecke, heimischen Stauden und einem Stück wilder Wiese bedeutet Rettung statt Verwahrlosung - doch viele Menschen zaudern beim Gedanken daran, was wohl das Umfeld zu mehr Wildwuchs sagen wird. Gartenexpertin de la Chevallerie rät Zögernden zu "Akzeptanzstreifen": Wegen und Flächen in der Blumenwiese, die weiter relativ kurz gehalten werden.

"Man kann auch ganz klein beginnen, mit einer Blumeninsel", sagt sie. "Jeder Quadratmeter zählt." Dort im Hochsommer vom Liegestuhl das bunte Treiben beobachten zu können, sei wunderbar. Mit Blick auf von Distelfaltern und Hummeln umschwärmte Natternköpfe zum Beispiel, auf Sandbienen an den Blüten einer Tauben-Skabiose oder einen Bläuling auf gelb strahlendem Hornklee.

Klar jedenfalls ist: Wer den Frühling liebt, weil dann das Leben so herrlich erwacht, sollte diesem Leben auch eine Chance geben.