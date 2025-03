Am Samstag fand der diesjährige Tag des Sports und der Gesundheitsförderung des Kreissportbundes (KSB) Hildburghausen in der Werratal-Halle der Kreisstadt statt. Über 150 Kinder waren dabei. Der Präsident des Kreissportbundes, Uwe Höhn, ließ es sich nehmen, die Eröffnung persönlich durchzuführen. Er begrüßte die Kinder als Hauptdarsteller dieser Veranstaltung und die zahlreichen Gäste. Der KSB-Chef freute sich über das rege Treiben mit den vielen unterschiedlichen Sportangeboten in der Werratal-Halle.