Wenige Jahre nach dem 2. Weltkrieg gründeten die Rassegeflügelzüchter von Möhra 1950 ihren Ortsverein. Mit dem Thüringer Geflügelpark wurde vor 20 Jahren eines ihrer größten Projekte eröffnet. Und dort hat die 1900 in Steinbach errichtete „Hühnerkirche“ ihren Platz gefunden. Diese drei Jubiläen, erklärte der Kreisvorsitzende Frank Peter zur Eröffnung im Dorfgemeinschaftshaus „Zum wilden Moor“, waren der Anstoß, den Tag des Rassegeflügels in Möhra abzuhalten. Als „lebendigen Teil unserer Heimat“ bezeichnete Wartburgkreis-Landrat Michael Brodführer die Rassegeflügelzucht. Er verwies auf die ausgestellten Bilder von Augustin Paulik, die freilich nur Tiere zeigten; es gehörten jedoch auch Menschen dazu und vor allem ein großes Maß an ehrenamtlicher Arbeit.