Peter Asmussen weiß, wovon er spricht, wenn er sich der Porzellangeschichte in Thüringen widmet. Der Keramikingenieur ist Mitglied in der Deutschen Keramik-Gesellschaft und im Kultur- und Heimatverein Rauenstein. Sein Urgroßvater hatte in Rauenstein eine Porzellanfabrik gegründet, die er aber nicht halten konnte, sein Großvater hat im Porzellanwerk Rauenstein ein Leben lang gearbeitet. Als er Freitagabend in der Volkshochschule Ilmenau anlässlich des Tags des Thüringer Porzellans einen Vortrag hielt, widmete er sich vor allem der Familie Greiner. Greiner, Macheleidt, Hammann gelten als Erfinder des Porzellans in Thüringen.