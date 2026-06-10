„Großer Bahnhof“ am Samstag, 13. Juni, am Ortsrand von Stedtlingen: An diesem Tag lädt die Agrargesellschaft Hermannsfeld auf ihrem Gelände zum „Tag des offenen Hofes“ ein. In den Ring steigen dann gute Jungrinder, die von Jungzüchtern präsentiert werden. Die Besten des Landes geben sich zu ihrer Thüringen-Meisterschaft ein Stelldichein. „Rund 40 Teilnehmer haben sich bereits gemeldet“, freut sich Isabel Schmidt, die Agrarchefin des Gastgeber-Betriebes. Ihr Unternehmen kümmert sich seit einigen Jahren besonders um guten Nachwuchs bei den Rinderzüchtern. „Und dazu gehören eben auch solche Wettbewerbe, bei denen man etwas lernen kann und gleichgesinnte junge Leute trifft.“