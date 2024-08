Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals findet dank der Unterstützung der Sparkasse Sonneberg im Landkreis Sonneberg auch „hör-mal im Denkmal“ eine Fortsetzung. Dies ist eine von der Sparkasse Sonneberg, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen sowie dem Landratsamt Sonneberg initiierte Veranstaltungsreihe, bei der an ausgewählten Baudenkmalen im Landkreis Klassik- und Kleinkunstveranstaltungen durchgeführt werden. Seit den 1990er Jahren ist „hör-mal im Denkmal“ eine feste Größe im Veranstaltungsprogramm zum Tag des offenen Denkmals.

In diesem Jahr tritt am Sonntag, 8. September, ab 20 Uhr in der Sparkassenfiliale Steinach der amtierende Europameister der Mental-Magie, Yann Yuro, auf. Er ist ein gefragter Film- und Fernsehschauspieler. Zuletzt spielte er die Hauptrolle des Magiers „Erdnase“ im Kinofilm „The Expert at the Card Table“.

„Während seiner Bühnenprogramme manipuliert der Mental-Magier die Gedanken seiner Gäste auf so liebenswürdige Weise, dass es ihm niemand übelnimmt“, heißt es in der Ankündigung. Er enthüllt ihre Geheimnisse, steuert ihre Entscheidungen und wirkt dabei unschuldig wie ein Vermögensberater. Yann Yuro verrät, was sie als Nächstes im Internet kaufen werden, welchen Urlaub sie planen oder wie die Welt endet.

„Offenbarung“ – so heißt seine neue Soloshow. Yann Yuro kann scheinbar Gedanken lesen und die Zukunft vorhersehen. Doch welche Zukunft? Erscheint die nicht furchtbar düster? „Yann Yuro wirft einen humorvollen Blick auf den Weltuntergang. Er entlarvt die vier apokalyptischen Reiter, errät die letzten Geheimnisse seines Publikums und löst sich zum Schluss in Luft auf“, verspricht die Ankündigung.

Save the date:

Yann Yuro mit seiner neuen Soloshow „Offenbarung“, Sonntag, 8. September 2024, 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr), Sparkassenfiliale Steinach (1. Obergeschoss), Marktplatz 7, 96523 Steinach

Kartenvorverkauf:

Eintrittskarten sind ab sofort in der Sparkassenfiliale Steinach (Marktplatz 7, 96523 Steinach) für einen Preis von 9,00 Euro erhältlich. Öffnungszeiten: Mo – Fr. 08:30 – 12:30 Uhr / Di, Do 13:30 – 17:30 Uhr. Telefonnummer: 036762/32586