Tag des offenen Denkmals: Kulturdenkmale im Rampenlicht

In diesem Jahr lautet das Motto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für den europäische Denkmaltag am 14. September 2025: „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich“. Am zweiten Sonntag im September, dem 14. September, öffnen im Rahmen des 32. bundesweiten Aktionstages wieder zahlreiche Baudenkmale und archäologische Stätten ihre Türen für die Öffentlichkeit. Viele der teilnehmenden Kulturdenkmale sind sonst nicht zugänglich und gewähren nur an diesem besonderen Tag einen Blick hinter ihre historischen Mauern.