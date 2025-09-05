Der erste Sonntag im September ist bundesweit Tag des offenen Denkmals, dieses Jahr am 14. September. Das Landratsamt Sonneberg teilt insgesamt elf geöffnete Kulturdenkmale mit, darunter auch ein solches, dass an diesem Tag zur Kultur-Location wird. Nachträglich kommt noch ein weiteres Denkmal dazu, das von einem Verein gemeldet wurde. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz diese Veranstaltung bundesweit. Ziel ist es, den Gedanken der Denkmalpflege, den Wert der Kulturdenkmale als Zeugnisse der Geschichte aber auch für die Identität von Städten, Gemeinden und Regionen deutlich zu machen, aber auch Wertschätzung für die zahlreichen Engagierten zu vermitteln. Das zentrale Thema heißt in diesem Jahr „Wert-voll: unbezahlbar und unersetzlich?“ Der Landkreis bietet diesmal eine ganze Reihe solcher Chancen – von lokal engagierten Ehrenamtlern, wie Denkmaleigentümer, die sich um „ihr“ Kulturdenkmal mühen. So hat man die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen in der Äußeren Mühle in Schalkau oder in die Lauschaer Goetheschule zu werfen.