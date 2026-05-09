Manchmal beginnt Lokaljournalismus mit einem Satz beim Bäcker: „Diese Geschichte war wirklich spannend.“ Oder: „Das war aber diesmal daneben.“ Dann steht man dann da mit seiner Brötchentüte und erkennt eindeutig: Zeitung passiert mitten im Leben. Im Landkreis Hildburghausen ist das besonders gut spürbar. Hier kennt man sich. Niemand ist anonym. Wer schreibt, wird erkannt. Wer liest, meldet sich zurück. Direkt, ehrlich und manchmal unbequem.