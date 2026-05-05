Lokales ist nah, relevant und unverzichtbar. Am 5. Mai feiern wir den Tag des Lokaljournalismus – ein Tag für Nachbarn, Vereine, kleine Betriebe, große Herzen und die vielen Menschen, die unsere Städte und Gemeinden lebendig machen und für die Menschen, die über all das schreiben. Das sind nicht nur festangestellte Redakteure. Es sind die freien Mitarbeiter, die über Ausschusssitzungen berichten, Kulturveranstaltungen rezensieren, engagierten Vereine eine Stimme geben oder jedes Wochenende am Spielfeldrand stehen. So wie Uwe Vester aus Arnstadt.