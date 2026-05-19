Am 22. Mai wird die „Brücke der Einheit“ in Vacha von 10 bis 15 Uhr zu einem besonderen Ort. Erstmals findet hier der „Ehrentag“ statt. Die Veranstaltung wurde anlässlich des 77. Geburtstags des Grundgesetzes ins Leben gerufen. Initiiert vom Bundespräsidenten, verbindet dieser Tag zwei zentrale Anliegen: die Werte der Demokratie sichtbar zu machen und das Ehrenamt als tragende Säule unserer Gesellschaft zu würdigen.