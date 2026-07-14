Tag des Gedenkens Warum diese fünf Orte am Jahrestag der Flut wichtig sind

Sinzig

In Sinzig ereignete sich in der Flutnacht eine Tragödie, die viele Menschen besonders betroffen machte. Zwölf Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung starben – das Wasser überraschte sie im Schlaf. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) wird die Lebenshilfe in Sinzig besuchen und mit Hinterbliebenen und Betroffenen sprechen.

Schuld

Die Flut schädigte viele Orte und machte umso mehr Menschen betroffen. Daher geht der Blick auch dahin, wo keine prominenten Besucher angekündigt sind. Beispielsweise nach Schuld. Die Gemeinde lädt am Abend zu einem Flut-Gedenkgottesdienst in die Pfarrei Schuld ein. Auf der Einladung ist ein Bild einer Baumscheibe zu sehen. Dazu heißt es: "Die Jahresringe eines Baumes erinnern daran, dass sich Erlebtes in das Leben einschreibt – schwere Zeiten ebenso wie neue Hoffnung".