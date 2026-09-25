„Aber natürlich achte ich auch darauf“, sagt Manfred Rippberger aus Suhl, nachdem er sich einen Überblick darüber verschafft hat, was es mit den Damen der Steuerungsgruppe zur Fairtrade-Stadt Suhl sowie vom Weltladen Suhl und ihrem Stand vor dem Rathaus am Freitagvormittag auf sich hat. Wie seit Jahren bereits sind sie im Rahmen der „Fairen Woche“ präsent, auch diesmal mit Produkten, die die besonderen Kennzeichen tragen und vermitteln, was sich dahinter verbirgt. Denn nicht nur mit einem können entsprechende Produkte markiert sein, sondern gleich mit mehreren.