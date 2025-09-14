Es gibt niemanden, der das Neue Rathaus besser kennt als Erhardt Simon. „Der Entwurf stammt von mir, aber wir haben ihn als Team umgesetzt“, erzählt der Suhler Architekt. An allzu viele Vorgaben habe er sich bei seinen Planungen nicht halten müssen, „ich hatte weitestgehend freie Hand.“ Doch der Zeitplan war knapp. Binnen sechs Monate musste der Entwurf für das Gebäude, in dem die SED-Bezirksleitung einziehen wollte, fertig sein.