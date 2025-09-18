Von diesem Freitag, 19. September, bis zum Sonntag, 21. September, kann man anlässlich des „Tag des Busses“ das Fahrgefühl der 80er Jahre live erleben. Die MBB Meininger Busbetriebs GmbH setzt an diesen Tagen ihren Oldtimerbus vom Typ Ikarus 280.03 im normalen Linienbetrieb ein. Während der Schlenki am Freitagmorgen im Schülerverkehr von Metzels nach Wasungen fährt, stehen nachmittags Verbindung nach Utendorf, Stedtlingen und Römhild auf dem Plan.