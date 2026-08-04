Tag des Bieres: Weniger Braustätten in Sachsen

Zwickau/Wiesbaden (dpa/sn) - Die Zahl der Brauereien in Sachsen ist voriges Jahr leicht zurückgegangen. Zuletzt wurden hierzulande 83 Braustätten betrieben - zwei weniger als 2024, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Internationalen Tag des Bieres (7. August) hervorgeht. Damit trifft ein bundesweiter Trend den Freistaat. Die Statistiker beobachten seit einigen Jahren ein Sterben von Brauereien. 2025 waren es demnach deutschlandweit 1.415 produzierende Betriebe - 53 weniger als im Jahr zuvor.