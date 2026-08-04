Tag des Bieres: Weniger Brauereien in Thüringen

Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat sich die Zahl der Brauereien verringert. Im vergangenen Jahr gab es im Freistaat noch 46 Braustätten und damit drei weniger als 2024, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zum Internationalen Tag des Bieres (7. August) mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von 6,1 Prozent. Auch bundesweit setzte sich das Brauereisterben fort. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der produzierenden Betriebe deutschlandweit um 53 auf 1.415 geschrumpft.