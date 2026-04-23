Tag des Bieres 255.000 Menschen in Bayern sind abhängig von Alkohol

Alkohol wird im Ausland versteckt, in Deutschland gefeiert

Trotz Gesundheitsrisiken ist der Konsum von Alkohol - insbesondere Bier und Wein - in Bayern wie Deutschland nach wie vor gesellschaftlich akzeptiert. Während es etwa in den USA vielerorts verboten ist, Alkohol in der Öffentlichkeit zu konsumieren, ist hierzulande das Oktoberfest ohne Bier für viele unvorstellbar. Rechtlich ist als "begleitetes Trinken" in Deutschland der Konsum von Bier, Wein, weinähnlichen Getränken oder Schaumwein noch immer ab 14 Jahren erlaubt - in anderen Ländern muss man warten, bis man 21 wird. Passend dazu würdigen die Brauer immer am 23. April - passend zur Einführung des Reinheitsgebotes 1516 - Bier als im In- und Ausland beliebtes Kulturgut.