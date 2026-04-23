Tag des Bieres 255.000 Menschen in Bayern sind abhängig von Alkohol

München (dpa/lby) - Trotz seit Jahren rückläufiger Beliebtheit bei Konsumenten bleibt Alkohol neben Rauchen auch in Bayern einer der größten Risikofaktoren für die Gesundheit. "Alkohol (...) wird viel zu häufig verharmlost. In Bayern gelten rund 255.000 Menschen als alkoholabhängig. Wir müssen deshalb ein stärkeres Bewusstsein für den eigenen Alkoholkonsum entwickeln", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach der Deutschen Presse-Agentur in München. Männer sind deutlich häufiger von einer Alkoholsucht betroffen als Frauen. Bundesweit liegt den Angaben zufolge bei 3,1 Prozent der 18- bis 64-Jährigen eine Alkoholabhängigkeit vor.