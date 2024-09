Tag der Zahngesundheit: Bühne frei für gesunde Beißerchen

Anlässlich des diesjährigen Tags der Zahngesundheit – der bundesweit jedes Jahr am 25. September stattfindet – führte der örtliche Arbeitskreis Jugendzahnpflege kürzlich eine Präventionsveranstaltung für Kinder an der Grundschule Sonneberger-Grube durch. Auf Einladung des Arbeitskreises konnten drei Klassen der Grube-Schule sowie die Vorschulgruppen der Kindergärten „Villa Kunterbunt“ und „Unterm Regenbogen“ das Zahngesundheits-Theater „Mausini“ in der Schulturnhalle erleben. Aufgeführt wurde das Stück durch den Schauspieler, Liedermacher und Autor Karl-Heinz Paul, alias Clown „Mausini“. In seinem pädagogisch wertvollen Programm vermittelt er kindgerecht wertvolles Praxiswissen zur Zahngesundheit.