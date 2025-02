Weißwurst war ein Missgeschick

Im Internet erklärt die Behörde die überlieferte Geschichte der Entstehung am 22. Februar 1857. Sie war demnach das Ergebnis eines Missgeschicks. Dem Münchner Wirt zum "Ewigen Licht" sollen die Schafsaitlinge für seine Kalbsbratwürste ausgegangen sein. In seiner Not habe er das helle Brät in dickere Schweinedärme gedreht und diese nicht gebraten, sondern gebrüht, aus Angst, sie könnten im heißen Fett sonst platzen.