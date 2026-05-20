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  6. Bedrohte Umwelt – was tun?

Tag der Vielfalt Bedrohte Umwelt – was tun?

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai sind auch die Rhöner aufgerufen, etwas gegen die weltweite Zerstörung von Ökosystemen zu tun.

Tag der Vielfalt: Bedrohte Umwelt – was tun?
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Wunderbare Insekten und Pflanzenvielfalt an der Aussichtsplattform Noahs Segel am Ellenbogen bei Oberweid Foto: LPV Rhön

Der Internationale Tag der biologischen Vielfalt 2026 steht unter dem Motto „Lokales Handeln für globale Wirkung (Acting locally for global impact)“. Der Tag bietet Zeit zum Innehalten und Reflektieren, was jedermann für den Erhalt der Artenvielfalt tun kann. Es bestehen vielfältige Angebote im Bereich der anerkannten Naturschutzverbände, zum Beispiel als Fördermitglied oder ehrenamtliche Person tätig zu werden. Dazu gehören spannende Aufgaben. So helfen etwa das Aufstellen von Amphibienschutzzäunen oder die Pflege von Streuobstwiesen der Artenvielfalt. Auf dem eigenen Balkon können insektenfreundliche Blühmischungen angesät werden oder der Garten naturnah gestaltet werden, sodass auch Schmetterlinge, Wildbienen und viele Vogelarten dort Nahrungsangebote oder Lebensraum zum Brüten finden können.

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Rhön als Hotspotregion der Vielfalt

Die Natura-2000-Station Rhön, angesiedelt beim Landschaftspflegeverband Thüringer Rhön und Teil des Netzwerks der Natura-2000-Stationen in Thüringen, setzt hierbei wichtige Impulse für den Naturschutz. Ob Pflege naturnaher Streuobstbestände, Erhalt artenreicher Feuchtflächen oder Bekämpfung invasiver Neophyten – Station und Verband engagieren sich für die Förderung der biologischen Vielfalt sowie den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume. Darüber hinaus stehen sie landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und Privatpersonen beratend zur Seite. Mit ihrem diesjährigen Jubiläum blickt die Station auf zehn Jahre engagierten Einsatzes in einer der 30 Hotspotregionen biologischer Vielfalt Deutschlands zurück.

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Geisa: Die Vielfalt der Schmetterlinge am Schleidsberg

17.05.2026 12:30 Geisa Die Vielfalt der Schmetterlinge am Schleidsberg

Eine neue Schautafel am Schleidsberg bei Geisa informiert über die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort die ökologische Bedeutung der Schafhutung.

Der Internationale Tag der biologischen Vielfalt schärft das Bewusstsein für die Bedeutung der Biodiversität und erinnert daran, dass ihr Erhalt entscheidend für das Wohl von Natur und Mensch ist. Die Arbeit des Thüringer Natura 2000-Netzwerks trägt dazu bei, dass Lebensräume – von Wäldern über Feuchtgebiete bis hin zu Wiesen – auch in Zukunft Heimat zahlreicher bedrohter Arten bleiben.

Ein globaler Hintergrund: In den letzten 50 Jahren haben sich die Ökosysteme dramatisch verschlechtert. Übernutzung von Ressourcen, die Zerstörung von Lebensräumen und auch der Klimawandel haben etwa zu einer Verkleinerung der Wirbeltierpopulationen um mehr als 73 Prozent weltweit geführt.

Das Netzwerk Natura 2000-Stationen wurde 2016 in Thüringen gegründet, um Naturschutz mit nachhaltiger Nutzung zu vereinen – ein bundesweit einmaliges Prinzip.