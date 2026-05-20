Tag der Vielfalt: Bedrohte Umwelt – was tun?

Der Internationale Tag der biologischen Vielfalt 2026 steht unter dem Motto „Lokales Handeln für globale Wirkung (Acting locally for global impact)“. Der Tag bietet Zeit zum Innehalten und Reflektieren, was jedermann für den Erhalt der Artenvielfalt tun kann. Es bestehen vielfältige Angebote im Bereich der anerkannten Naturschutzverbände, zum Beispiel als Fördermitglied oder ehrenamtliche Person tätig zu werden. Dazu gehören spannende Aufgaben. So helfen etwa das Aufstellen von Amphibienschutzzäunen oder die Pflege von Streuobstwiesen der Artenvielfalt. Auf dem eigenen Balkon können insektenfreundliche Blühmischungen angesät werden oder der Garten naturnah gestaltet werden, sodass auch Schmetterlinge, Wildbienen und viele Vogelarten dort Nahrungsangebote oder Lebensraum zum Brüten finden können.