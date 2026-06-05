Es gibt auch heuer einen „Tag der Vereine“ in Lauscha, verkündete Stefan Böhm-Wirt, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Kultur, Sport, Tourismus und Gewerbeförderung, bei dessen Sitzung am Montagabend. Nach diversen Absprachen zwischen den Beteiligten steht das Programm für den Samstag, 13. Juni, mittlerweile fest. So soll die Veranstaltung auf dem Festplatz der Köpplein-Kirmesmacher um 14 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm starten. Mit von der Partie sind hierbei neben den Musikern der Lauschaer Stadtkapelle unter dem Dirigat von Sebastian Käppler auch die Mädchen und Jungen vom Awo-Kindergarten „Hüttengeister“ sowie der Grundschulchor „Lauschner Stiechlitz“. Auch die „Dancing Ladies“ vom Lauschaer Carnevalverein haben ihren Auftritt zugesagt. Im Anschluss an das Bühnenprogramm, das bis gegen 16.15 Uhr dauern wird, startet der Gollo Musikverein auch diesmal eine Mitmachaktion, bei der Teams ihr Wissen und Können bei Aufgaben unter Beweis stellen sollen, die gleichzeitig für viel Spaß sorgen.