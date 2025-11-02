Die Rhöner Veranstalter – die Folkloretanzgruppe Kaltenlengsfeld e.V. und der Heimat- und Geschichtsverein Merlins Kaltennordheim e.V. – wählten anlässlich des jährlichen „Tages der Tracht“ des Deutschen Trachtenverbandes das Thema „Heimatliebe trifft deutsches Brauchtum“. Aus beiden Vereinen entsprangen fast alle Akteure. Sie demonstrierten mit viel Hingabe und Sachkenntnis Traditionen aus Tanz, Volksmusik und Literatur. Eine kleine Ausstellung mit Rhöner Trachten rundete die Schau volkskünstlerischer Traditionen ab.