Auf ihr 55-jähriges Bestehen blickt die Folkloretanzgruppe Kaltenlengsfeld am 19. Oktober zurück. Aus diesem Anlass möchte der gemeinnützige Verein mit einem „Tag der Tracht“ an das regionale Brauchtum mit einer öffentlichen Veranstaltung erinnern. Thema: „Heimatliebe trifft Brauchtum und Poesie“. „Zum Genießen eines gemeinsamen und gemütlichen Heimatnachmittages bietet uns dazu das Bürgerhaus in Kaltennordheim eine sehr schöne Räumlichkeit an. Die Förderung der traditionellen Musik und des regionalen Brauchtums soll hierbei guten Anklang finden und zum weiteren Erhalt anregen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Zu erleben sind zeitgenössische Poesie, Tänze in Tracht sowie am Piano begleitete Volkslieder und Harfenklänge.